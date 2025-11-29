Allo stadio Olimpico va in scena una delle partite più attese della tredicesima giornata: Roma-Napoli, una sfida diventata improvvisamente decisiva nella corsa al primo posto. La squadra di Gian Piero Gasperini, protagonista di un inizio di stagione sorprendente e al di sopra di ogni previsione, arriva all’appuntamento con due punti di vantaggio sugli azzurri. Il gruppo guidato da Antonio Conte, invece, ha ritrovato compattezza e risultati dopo la sosta, firmando successi importanti contro Atalanta e Qarabag. Il big match accende i riflettori sul confronto fra due progetti tecnici agli antipodi, ma entrambi credibili nella lotta al vertice. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Dove vedere Roma-Napoli in diretta live tv e streaming gratis