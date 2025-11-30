Roma-Napoli allerta massima all’Olimpico | 10mila tifosi azzurri attesi allo stadio
"> Come riferito più volte dalla Gazzetta dello Sport, l’allerta sicurezza per Roma-Napoli è tornata ai massimi livelli. Una domenica che fa paura, nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania sia in vigore ormai da anni. Secondo la Gazzetta dello Sport, tra settore ospiti e tribune sono attesi circa diecimila tifosi azzurri provenienti dal Lazio e da regioni limitrofe: un numero consistente, difficile da individuare e da gestire. Durante il tavolo tecnico di venerdì in Prefettura — spiega ancora la Gazzetta dello Sport — è stato rafforzato il piano di sicurezza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Contenuti che potrebbero interessarti
L’attesa è quasi giunta al termine, le ultime ore di attesa ci separano dalla super sfida tra Roma e Napoli Secondo La Gazzetta dello Sport, Matteo Politano potrebbe partire nuovamente dalla panchina: sulla fascia sinistra spazio a David Neres 🇧🇷 Antonio - facebook.com Vai su Facebook
Il Milan negli scontri diretti 1-0 Bologna ️ 2-1 Napoli ️ 0-0 Juventus 1-1 Atalanta 1-0 Roma ️ 0-1 Inter ️ 1-0 Lazio ️ Al ritorno più gare in trasferta ma la marcia è netta Vai su X
CDS - Roma-Napoli, all'Olimpico l'ennesimo sold out, l'allerta sicurezza sarà elevata, il motivo - 500, ma secondo il Corriere dello Sport, l'allerta sicurezza resta elevatissima perché ... Segnala napolimagazine.com
Roma-Napoli, attesi 15mila tifosi ospiti all'Olimpico. Scatta l'allerta sicurezza - 45 è off limits per gli ultrà che arrivano da Napoli, ma la vicinanza e la possibilità di comprare i tagliandi nella Capitale fa sì che i supporter potrebber ... Secondo romatoday.it
Roma-Napoli, allerta nella Capitale: attesi 15mila tifosi ospiti. Il piano per la sicurezza - Crocevia importante per lo scudetto e partita attenzionata sul fronte dell’ordine pubblico. Secondo ilmessaggero.it