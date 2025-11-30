"> Come riferito più volte dalla Gazzetta dello Sport, l’allerta sicurezza per Roma-Napoli è tornata ai massimi livelli. Una domenica che fa paura, nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania sia in vigore ormai da anni. Secondo la Gazzetta dello Sport, tra settore ospiti e tribune sono attesi circa diecimila tifosi azzurri provenienti dal Lazio e da regioni limitrofe: un numero consistente, difficile da individuare e da gestire. Durante il tavolo tecnico di venerdì in Prefettura — spiega ancora la Gazzetta dello Sport — è stato rafforzato il piano di sicurezza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Roma-Napoli, allerta massima all’Olimpico: 10mila tifosi azzurri attesi allo stadio