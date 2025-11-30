Roma-Napoli allerta massima all’Olimpico | 10mila tifosi azzurri attesi allo stadio

Napolipiu.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Come riferito più volte dalla Gazzetta dello Sport, l’allerta sicurezza per Roma-Napoli è tornata ai massimi livelli. Una domenica che fa paura, nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania sia in vigore ormai da anni. Secondo la Gazzetta dello Sport, tra settore ospiti e tribune sono attesi circa diecimila tifosi azzurri provenienti dal Lazio e da regioni limitrofe: un numero consistente, difficile da individuare e da gestire. Durante il tavolo tecnico di venerdì in Prefettura — spiega ancora la Gazzetta dello Sport — è stato rafforzato il piano di sicurezza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

roma napoli allerta massima all8217olimpico 10mila tifosi azzurri attesi allo stadio

© Napolipiu.com - Roma-Napoli, allerta massima all’Olimpico: 10mila tifosi azzurri attesi allo stadio

Contenuti che potrebbero interessarti

roma napoli allerta massimaCDS - Roma-Napoli, all'Olimpico l'ennesimo sold out, l'allerta sicurezza sarà elevata, il motivo - 500, ma secondo il Corriere dello Sport, l'allerta sicurezza resta elevatissima perché ... Segnala napolimagazine.com

roma napoli allerta massimaRoma-Napoli, attesi 15mila tifosi ospiti all'Olimpico. Scatta l'allerta sicurezza - 45 è off limits per gli ultrà che arrivano da Napoli, ma la vicinanza e la possibilità di comprare i tagliandi nella Capitale fa sì che i supporter potrebber ... Secondo romatoday.it

roma napoli allerta massimaRoma-Napoli, allerta nella Capitale: attesi 15mila tifosi ospiti. Il piano per la sicurezza - Crocevia importante per lo scudetto e partita attenzionata sul fronte dell’ordine pubblico. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Napoli Allerta Massima