Tamponamento degenera in rissa | traffico in tilt davanti al Comune di Eboli

Un incidente tra veicoli avvenuto in via Ripa, davanti al Comune di Eboli, è sfociato in una rissa tra gli automobilisti coinvolti. L’accaduto ha causato disagi alla circolazione nel centro cittadino, attirando l’attenzione di passanti e cittadini presenti. La situazione ha evidenziato le tensioni alla guida e le conseguenze di un incidente che, in pochi istanti, ha compromesso la tranquillità della viabilità locale.

Mattinata di tensione e disagi alla viabilità nel centro cittadino di Eboli. Un tamponamento avvenuto in via Ripa, davanti al palazzo municipale, è degenerato in una violenta aggressione tra automobilisti, sotto gli occhi di passanti e altri utenti della strada.

