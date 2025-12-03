Roma il 18enne bosniaco ritrovato legato mani e piedi davanti al campo rom di via Salviati

Un 18enne di nazionalità bosniaca è stato trovato legato mani e piedi, scalzo e con il volto pesto ai margini del campo rom di via Salviati a Roma. Secondo il suo racconto è stato sequestrato e picchiato. I suoi aguzzini sono fuggiti quando è arrivata la polizia locale. Ora, racconta la cronaca romana del Messaggero, sulla storia indagano i vigili del Gruppo Spe (Sicurezza pubblica emergenziale) con i colleghi del IV Gruppo Tiburtino. Lo hanno liberato loro dalle fascette di plastica che lo legavano. La fuga. Il 18enne ha detto di essere scappato dal container in cui è stato segregato. Nel modulo abitativo, ancora sporco di sangue, hanno trovato una donna di 62 anni, che si è accusata di tutto. 🔗 Leggi su Open.online

