Napoli riecco Lukaku | il ritorno di Big Rom e le prospettive con Hojlund e Lucca

Il ritorno di Romelu Lukaku al Napoli segna una svolta significativa nella stagione partenopea. Con l’ingresso di Hojlund e Lucca, la squadra si prepara a un nuovo ciclo di sfide e ambizioni, puntando su un attacco rinforzato e imprevedibile. Questa fase promette grandi emozioni e nuovi scenari per il club azzurro.

© Sport.quotidiano.net - Napoli, riecco Lukaku: il ritorno di Big Rom e le prospettive con Hojlund e Lucca Napoli, 16 dicembre 2025 - Il primo vero colpo di scena della stagione del Napoli è arrivato a bocce ancora (quasi) ferme. Primo tempo dell'amichevole contro l' Olympiacos, l'ultima dell'estate azzurra: Romelu Lukaku, nell'atto di provare a calciare verso la porta dal limite dell'area, cade a terra per quello che fin da subito era sembrato un infortunio molto grave. L'esito degli accertamenti avrebbe confermato i timori istantanei: lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, con addirittura l'ipotesi all'orizzonte di un intervento chirurgico per rimediare ai danni. Lukaku, di concerto con lo staff sanitario del club partenopeo e con quello del suo Belgio, opta invece per la terapia conservativa, con i tempi di recupero che dal caldo dell'estate conducevano dritti dritti ai giorni antecedenti il Natale.

Napoli, riecco Lukaku: perché il suo ritorno può cambiare davvero il volto dell’attacco (e rilassare un po' Conte) - Il ritorno di Romelu Lukaku dopo quattro mesi può ridare al Napoli ciò che è mancato in diverse partite: peso, profondità e un vero ... eurosport.it

