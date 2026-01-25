La partita tra Napoli e Juventus si è conclusa con una vittoria dei bianconeri per 3-0, con gol di David, Yildiz e Kostic. La gara è stata segnata da alcune decisioni arbitrali contestate, tra cui un rigore non assegnato ai partenopei. La sconfitta rappresenta un passo indietro per il Napoli, ora a una lunghezza dalla Juventus in classifica.

DISFATTA E POLEMICHE ALLO STADIUM. La Juventus batte il Napoli per 3-0 (gol di David, Yildiz e Kostic ) e si porta a -1 dagli azzurri in classifica. La squadra di Conte, scesa in campo in condizioni disperate con 18 indisponibili e una panchina composta da Primavera e dal neo-acquisto Giovane (mai allenato), ha retto un tempo prima di crollare. La gara è segnata da un doppio episodio da moviola scandaloso: nella stessa azione, negati due rigori per fallo di Bremer su Hojlund (braccio al collo) e Kalulu su Vergara (placcaggio). Nel finale, dopo 8 mesi di calvario, si è rivisto in campo Romelu Lukaku per 10 minuti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, notte da incubo: la Juve ne fa 3, l’arbitro nega 1 rigore clamoroso. Lukaku, il ritorno amaro

