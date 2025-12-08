Tempo di lettura: < 1 minuto L’Ischia Calcio cambia proprietà: la società isolana, che attualmente milita in serie D, passa da Pino Taglialatela – l’ex portiere del Napoli che l’ha gestita dal 2022 col sostegno economico di Lello Carlino (patron del gruppo Carpisa Yamamay) – ad una società costituita ad hoc da Luigi Lauro, già procuratore calcistico. Il nuovo sodalizio è stato presentato stamattina nel corso di una conferenza stampa durante la quale Lauro ha dichiarato di “ voler impostare il nuovo corso societario gialloblu secondo criteri di impresa e managerialità”. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’Ischia Calcio cambia proprietà: da Pino Taglialatela passa a Luigi Lauro