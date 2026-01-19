SSC Napoli come sta De Bruyne? Arriva l’annuncio sul rientro

In casa Napoli si discute sulle condizioni di Kevin De Bruyne, recentemente tornato in gruppo. Dopo un lungo periodo di assenza per infortunio, si attendono aggiornamenti ufficiali sul suo rientro in campo. La questione degli infortuni nel club resta al centro dell’attenzione, alimentando interrogativi sulle cause di questa serie di stop. Mantenere un’analisi oggettiva e precisa è fondamentale per comprendere meglio la situazione.

In casa Napoli c’è una lunga lista di giocatori fermi a box per infortunio. Sfortuna o qualcosa di errato nei processi di preparazione atletica? Difficile poter dare una sentenza concreta e certa, ma di sicuro all’interno della piazza il dibattito è aperto ormai da tempo. Tra quelli che sono ai box anche Kevin De Bruyne, uno degli elementi centrali sui quale Antonio Conte avrebbe contato di puntare su tutta la stagione. SSC Napoli, l’annuncio del Dott. Canonino su De Bruyne. In questi minuti ha parlato Raffaele Canonico, medico legale del club, ai microfoni di Radio CRC, partner ufficiale della SSC Napoli, soffermandosi proprio sulle condizioni di Kevin De Bruyne ed i tempi previsti per il rientro del giocatore belga. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

