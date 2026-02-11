‘Trapiantato organo inutilizzabile’ l’appello della mamma per un cuore nuovo

I carabinieri di Nola e Marigliano hanno studiato tutta la documentazione clinica del bambino sottoposto a trapianto al Monaldi di Napoli. Sono partiti dall’ospedale, dove il 23 dicembre scorso il piccolo è stato operato, per capire cosa sia successo con il cuore che gli è stato trapiantato. La mamma del bambino ha lanciato un appello forte: il cuore che hanno usato non era più utilizzabile. Ora le forze dell’ordine cercano di fare luce su un caso che ha sollevato molte domande.

Tempo di lettura: 4 minuti Hanno acquisito tutta la documentazione clinica, la cartella in ospedale e gli accertamenti diagnostici finora eseguiti i carabinieri di Nola e Marigliano, impegnati delle indagini della Procura di Napoli (VI Sezione specializzata in “Lavoro e colpe professionali”, coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci) sul trapianto di c u ore a cui è stato sottoposto un bimbo del Nolano, lo scorso 23 dicembre, nell’ospedale Monaldi del capoluogo partenopeo. Non solo. Gli inquirenti non escludono che una volta acquisita tutta la documentazione, gli atti possano essere vagliati da specifici consulenti in grado di poter valutare se tutte le procedure – dall’espianto e il confezionamento, a Bolzano, al trasporto e anche al trapianto, siano state eseguite così come prevedono i protocolli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Trapiantato organo inutilizzabile’, l’appello della mamma per un cuore nuovo Approfondimenti su Nola Marigliano “Trapiantato cuore inutilizzabile”, due chirurghi del Monaldi sospesi di trapianti L’ospedale Monaldi di Napoli ha sospeso due chirurghi dopo che si è scoperto un caso di cuore danneggiato da un errore di conservazione. Trapianto, ipotesi choc: «Impiantato sul bimbo il cuore inutilizzabile» Gli esperti hanno scoperto che il cuore impiantato su un bambino era inutilizzabile. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Nola Marigliano Argomenti discussi: Cuore distrutto e inutilizzabile per il trapianto salvavita, Bolzano si difende: L'ospedale ha fornito solo le infrastrutture all'équipe di specialisti campani; Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco per trapianto a bambino: sospesi due medici; Cuore bruciato nel trasporto da Bolzano a Napoli, ma il trapianto sul bimbo di 2 anni viene fatto lo stesso: il Monaldi sospende due chirurghi; Cuore inutilizzabile perché trasportato male, l'ipotesi: il trapianto al bimbo effettuato lo stesso. Napoli, al piccolo paziente trapiantato il cuore danneggiato cool ghiaccio secco: sospesi due chirurghiAll'ospedale Monaldi di Napoli, al piccolo paziente trapiantato il cuore danneggiato cool ghiaccio secco: sospesi due chirurghi. Aperta un'inchiesta. tgcom24.mediaset.it Napoli, cuore inutilizzabile trapiantato a bambino al Monaldi: 3 inchieste della ProcuraNapoli– Non solo l’errore nella conservazione dell’organo, ma anche le scelte compiute in sala operatoria. Si allarga l’inchiesta sul caso del cuore risultato inutilizzabile e comunque trapiantato a T ... cronachedellacampania.it All'ospedale “Monaldi” di Napoli è stato trapiantato un cuore deteriorato ad un bimbo di due anni. Due chirurghi dell'ospedale sono stati sospesi. Il piccolo è ricoverato in terapia intensiva. Diramato un alert europeo per trovare un altro organo - facebook.com facebook Monaldi, #trapianto con #organo deteriorato. L'Azienda dei Colli: «Piena collaborazione con le autorità» x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.