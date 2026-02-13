E’ un pomeriggio difficile all’ospedale Monaldi di Napoli. La mamma di un bambino di due anni, ricoverato da settimane, parla con voce tremante. Il suo bambino, già sottoposto a un trapianto di cuore a dicembre, sta peggiorando di giorno in giorno. Patrizia Mercolino spera ancora in un miracolo, ma la situazione resta critica. La famiglia aspetta con il cuore in gola notizie dai medici, sperando in un’ultima chance di salvezza per il piccolo.

«È sempre più grave». Patrizia Mercolino, la mamma del bimbo di due anni ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli e trapiantato a dicembre scorso con un cuore risultato danneggiato, è disperata. Ormai non è solo una corsa contro il tempo per la ricerca di un altro cuoricino che possa essere compatibile, il problema è che anche gli altri organi, con il trascorrere delle ore, si stanno danneggiando. «I problemi maggiori - spiega l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia - sono i polmoni e il fegato». Si deve trovare un cuore adatto al bambino ma ci devono essere anche tutte le condizioni cliniche perché il piccolo possa risultare idoneo ad un nuovo trapianto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, cuore trapiantato al Monaldi. La mamma: «Il mio bambino è sempre più grave: spero nel miracolo»

Approfondimenti su Napoli Cuore

La madre di un bambino sottoposto a trapianto al Monaldi si stringe al suo piccolo, determinata a non mollare.

La mamma del bambino di due anni, che ha subito un primo trapianto fallito, ora chiede un cuore nuovo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli Cuore

Argomenti discussi: Cuore danneggiato trapiantato a bimbo: tre inchieste e medici sospesi al Monaldi; Napoli, trapianto di cuore fallito a un bimbo: Ne serve uno nuovo entro 48 ore; Cuore bruciato nel trasporto da Bolzano a Napoli, ma il trapianto sul bimbo di 2 anni viene fatto lo stesso: il Monaldi sospende due chirurghi; Napoli, impiantato al bimbo cuore danneggiato: sospesi i trapianti pediatrici. La madre: Salvatelo.

Il cuore trapiantato al bimbo di due anni ‘carbonizzato’ dal ghiaccio secco: Da 50 giorni in coma, è un incuboNapoli, 6 tra medici e paramedici indagati per il trapianto cardiaco eseguito il 23 dicembre all'ospedale Monaldi: lesioni colpose. Sospesi la direttrice di Cardiochirurgia, un primario e l’assistente ... quotidiano.net

Trapiantato di cuore danneggiato su un bimbo di 2 anni: 6 sanitari indagati a NapoliSi tratta di medici e paramedici dell’equipe che ha espiantato l’organo a Bolzano e lo ha trasportato al Monaldi. La procura partenopea ipotizza lesioni colpose ... msn.com