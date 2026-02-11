La madre di un bambino sottoposto a trapianto al Monaldi si stringe al suo piccolo, determinata a non mollare. “Voglio che mio figlio si salvi”, dice, mentre i medici continuano a combattere contro il tempo e contro il male che ha danneggiato il cuore del bambino. Dopo aver affrontato un intervento difficile, la donna pretende ora risposte e chiarezza sulla sua vicenda.

Combatte assieme al suo bimbo contro il tempo e contro quel morbo maligno che gli ha minato il cuoricino. Una lotta quotidiana, quella che la signora Patrizia - madre del bimbo che abbiamo chiamato Tommaso per il rispetto che si deve a ogni minore - porta avanti da mesi. Con il coraggio che solo una mamma può trovare. (clicca qui per il video) «Adesso l’unica cosa che voglio - dice a Il Mattino - è che mio figlio si salvi. Tutto il resto, in questo momento, è secondario. Poi arriverà anche il giorno in cui pretenderò una verità che finora non ho avuto». Queste, per lei e per la sua famiglia provata dalla cardiomiopatia che affligge Tommasino e da un intervento di trapianto che è ora oggetto di una delicata indagine della Procura di Napoli, sono le ore più difficili. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Cuore deteriorato trapiantato al Monaldi, la madre del bambino: «Voglio che mio figlio si salvi, poi pretenderò la verità»

Approfondimenti su Cuore Trapiantato

Una madre si siede al capezzale del suo bambino malato, con gli occhi pieni di speranza e paura.

Un bambino di due anni e due mesi ha ricevuto un cuore deteriorato durante un intervento all’ospedale Monaldi di Napoli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cuore Trapiantato

Argomenti discussi: Cuore danneggiato trapiantato a bimbo: tre inchieste e medici sospesi al Monaldi; Il cuore danneggiato nel trasporto, il trapianto del bambino che salta. La disperazione di due mamme, a Bolzano e Napoli; Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco per trapianto a bambino: sospesi due medici; Trapiantato cuore deteriorato a bimbo, sospesi due chirurghi al Monaldi.

Il trapianto di cuore fallito al bimbo a Napoli. «Ne serve uno nuovo entro 48 ore o sarà inutile»Corsa contro il tempo per salvare il piccolo Tommaso. «Serve un cuore entro due giorni, altrimenti sarà tutto inutile». A parlare è l'avvocato ... ilgazzettino.it

Napoli, al piccolo paziente trapiantato il cuore danneggiato cool ghiaccio secco: sospesi due chirurghiAll'ospedale Monaldi di Napoli, al piccolo paziente trapiantato il cuore danneggiato cool ghiaccio secco: sospesi due chirurghi. Aperta un'inchiesta. tgcom24.mediaset.it

All'ospedale “Monaldi” di Napoli è stato trapiantato un cuore deteriorato ad un bimbo di due anni. Due chirurghi dell'ospedale sono stati sospesi. Il piccolo è ricoverato in terapia intensiva. Diramato un alert europeo per trovare un altro organo - facebook.com facebook

Napoli, "trapiantato il cuore danneggiato": sospesi 2 chirurghi #napoli x.com