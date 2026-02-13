Napoli cuore bruciato | Per il nostro medico legale il bimbo è ormai inabile al trapianto

Napoli, cuore bruciato: il medico legale ha dichiarato che il piccolo rimasto ustionato in modo grave non potrà più ricevere un trapianto.

«Secondo il parere del nostro medico legale, il bimbo presenterebbe una condizione clinica che lo renderebbe ormai inabile al trapianto». Lo ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo di 2 anni e 4 mesi a cui è stato trapiantato nell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre scorso un cuore danneggiato, aggiungendo però che «abbiamo intenzione di chiedere alla direzione sanitaria dell'ospedale Monaldi un parere terzo, al Bambin Gesù, sulla condizione di trapiantabilità del piccolo». Nel primo pomeriggio, riferisce l'avvocato, la famiglia riceverà notizie ufficiali sulle condizioni del piccolo in seguito ad un incontro con i sanitari del Monaldi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Napoli, il cuore del bambino bruciato non potrà più essere trapiantato, secondo quanto affermato dal medico legale intervenuto sulla vicenda.

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone, tra medici e paramedici, per il caso del trapianto di cuore su un bambino di due anni avvenuto al Monaldi lo scorso 23 dicembre.

Napoli, cuore per trapianto bruciato durante trasporto: 6 indagati al Monaldi. Bimbo in fin di vita, Fico dispone ispezioneLe condizioni di Tommaso, due anni e quattro mesi, continuano a peggiorare. Dal 23 dicembre è in terapia intensiva all’ospedale Monaldi di Napoli. Lo tiene in vita l’Ecmo, una macchina che ossigena il ... giustizianews24.it

Cuore ‘bruciato’ trapiantato a un bimbo di 2 anni, l’appello madre: Ne serve uno nuovo, resta poco tempo. Sequestrato box del trasportoProcura e Regione indagano su quanto accaduto all’ospedale Monaldi di Napoli. Il legale della famiglia: Usato ghiaccio secco a -75 gradi al posto del ghiaccio ordinario che va dai zero ai 4 gradi ... quotidiano.net

