Zazzaroni certo | Domenica vince il Napoli ecco risultato esatto e marcatori

Nel podcast Numer1 su YouTube, Zazzaroni, Sabatini e Cruciani hanno condiviso le loro previsioni per il match tra Inter e Napoli, in programma domenica a San Siro. L'incontro si presenta come uno dei più importanti della stagione, con possibili effetti sulla classifica di Serie A. I pronostici puntano a un risultato preciso e ai marcatori, offrendo uno sguardo sulle aspettative degli esperti per questa sfida cruciale.

Nel corso del podcast Numer1 su YouTube, Sandro Sabatini, Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni si sono sbilanciati con i loro pronostici su Inter-Napoli, il big match di domenica sera a San Siro che può indirizzare in modo pesante la corsa scudetto. Il primo a intervenire è stato Cruciani, che ha ridimensionato il peso della sfida in base al risultato finale: secondo lui la partita diventa davvero determinante solo in caso di successo nerazzurro. Una vittoria dell'Inter porterebbe infatti il vantaggio a +7, creando un solco importante; in tutti gli altri scenari, invece, la classifica resterebbe sostanzialmente aperta.

