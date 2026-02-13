Vergara è stato oggetto di un duro attacco a Napoli dopo che un tifoso ha definito il suo intervento “un furto”. La frase è arrivata in un momento delicato, poche ore dopo l’eliminazione del Napoli ai quarti di Coppa Italia contro il Como. La squadra si prepara ora alla partita contro la Roma, uno scontro diretto che potrebbe decidere il suo futuro in Champions League.

Ennesimo momento delicato in una stagione a dir poco complessa per il Napoli campione d'Italia. I partenopei vengono dall'eliminazione ai quarti di Coppa Italia per mano del Como e domenica affronteranno la Roma in uno scontro diretto per la Champions League. Già prima, però, della sfida con il Como, l'atmosfera in casa Napoli – e soprattutto attorno al club – era molto calda. Tante, infatti, le polemiche a causa del rigore dubbio assegnato in pieno recupero a partenopei, che è valso la vittoria con il Genoa. Oltre all'episodio, a far discutere sono state le dichiarazioni di Antonio Vergara sul presunto fallo.

© Spazionapoli.it - Napoli, che attacco a Vergara: “Un furto deve essere dichiarato?”

Nell’ultima giornata di Serie A, il Napoli ha subito una sconfitta per 3-0 fuori casa contro la Juventus, un risultato che ha portato i partenopei al quarto posto in classifica, in parità di punti con la Roma.

Il commentatore sportivo Compagnoni ha spiegato che il Napoli deve concentrarsi sulla Champions League, sottolineando la grande sorpresa rappresentata da Vergara, difensore argentino che si è distinto nelle ultime partite.

