Compagnoni | Il Napoli deve concentrarsi sulla Champions grande sorpresa Vergara!

Il commentatore sportivo Compagnoni ha spiegato che il Napoli deve concentrarsi sulla Champions League, sottolineando la grande sorpresa rappresentata da Vergara, difensore argentino che si è distinto nelle ultime partite.

"> Il Napoli si trova attualmente in una posizione delicata nella sua corsa verso la qualificazione in Champions League. Con mezza squadra infortunata e un distacco di nove punti dall’Inter, è chiaro che la priorità degli azzurri debba essere focalizzata sull’approdo nella massima competizione europea. Questo punto di vista è sostenuto anche dal giornalista di Sky Maurizio Compagnoni, il quale, intervenuto a Radio Marte durante il programma “Forza Napoli Sempre”, ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale della squadra partenopea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Dopo un primo tempo epico, il Napoli vede sfumare il sogno Champions e ora si concentra sul campionato.

Napoli si prepara a affrontare il Sassuolo con un turnover, come annunciato da Conte.

