Compagnoni | Il Napoli deve concentrarsi sulla Champions grande sorpresa Vergara!
Il commentatore sportivo Compagnoni ha spiegato che il Napoli deve concentrarsi sulla Champions League, sottolineando la grande sorpresa rappresentata da Vergara, difensore argentino che si è distinto nelle ultime partite.
"> Il Napoli si trova attualmente in una posizione delicata nella sua corsa verso la qualificazione in Champions League. Con mezza squadra infortunata e un distacco di nove punti dall’Inter, è chiaro che la priorità degli azzurri debba essere focalizzata sull’approdo nella massima competizione europea. Questo punto di vista è sostenuto anche dal giornalista di Sky Maurizio Compagnoni, il quale, intervenuto a Radio Marte durante il programma “Forza Napoli Sempre”, ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale della squadra partenopea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Napoli addio alla Champions, ora serve concentrarsi sul campionato e per un piazzamento tra le prime 4
Dopo un primo tempo epico, il Napoli vede sfumare il sogno Champions e ora si concentra sul campionato.
Napoli, sorpresa Conte: contro il Sassuolo sarà turnover. Out Neres, Vergara titolare
Napoli si prepara a affrontare il Sassuolo con un turnover, come annunciato da Conte.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: COMPAGNONI: PRIORITÀ CHAMPIONS PER IL NAPOLI. RIMONTA SCUDETTO? SAREBBE STORICA; Come interpretare la rabbia di Conte; Tomba e Compagnoni dopo la bufera sull'Uomo Gatto e Boldi: la giusta scelta che emoziona tutti; Sky, Compagnoni: Napoli-Atalanta snodo della stagione! Una scelta di Conte non mi convince.
Compagnoni: Il rigore su Vergara è netto! Vittoria chiave a Marassi. Napoli, ora conta la testaIl giornalista Sky, Maurizio Compagnoni, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, del Napoli e della vittoria degli azzurri contro il Genoa. Ecco le sue parole: ... ilnapolionline.com
Compagnoni: Napoli, mercato con rimpianti. Osimhen sostituito, Kvara no. Tra due settimane di nuovo da scudettoMaurizio Compagnoni, giornalista Sky, è intervenuto durante Forza Napoli Sempre a Radio Marte. Di seguito, le sue dichiarazioni ... ilnapolionline.com
IL PARERE - Compagnoni: "Il Napoli deve pensare alla qualificazione in Champions, che rivelazione Vergara!” ift.tt/qz6SGhB x.com
Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #Napolita #Cont - facebook.com facebook