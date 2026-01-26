Nell’ultima giornata di Serie A, il Napoli ha subito una sconfitta per 3-0 fuori casa contro la Juventus, un risultato che ha portato i partenopei al quarto posto in classifica, in parità di punti con la Roma. L’incontro ha visto protagonisti Elmas, Hojlund e Vergara, confermando alcune scelte strategiche dell’allenatore e influenzando la posizione della squadra in campionato.

Il Napoli ha perso 3-0 in trasferta contro la Juventus, scivolando al quarto posto in classifica, a pari punti con la Roma. Napoli sconfitto dalla Juventus. Athletic scrive: Ogni volta che un giocatore della Juventus ha perso la palla contro il Benfica, il tifoso dietro Luciano Spalletti all'Allianz Stadium ha gridato la stessa cosa più e più volte. Dopo averlo sentito, Spalletti si è voltato e ironicamente gli ha detto: «Guarda, ho cinque sostituzioni. Non 11». Ha capito quanto possa essere esigente la tifoseria juventina, criticata anche se avevano vinto. Contro il Napoli, il calcio bianconero ha calmato anche la folla più scettica.

© Ilnapolista.it - Nessuno in estate avrebbe creduto che l’attacco del Napoli contro la Juventus fosse Elmas-Hojlund-Vergara

Juventus-Napoli, formazioni ufficiali: Conte con Vergara-Elmas dietro Hojlund, Spalletti conferma DavidEcco le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli, gara valida per il campionato.

Rasmus Højlund decide Napoli-Juventus con la seconda doppietta in maglia azzurra

