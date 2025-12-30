Auto moto Napoli expo | nuova edizione 2026 dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare

L’Auto Moto Napoli Expo torna nel 2026, dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare. L’evento sarà presentato il 12 febbraio al Maschio Angioino e includerà esposizioni di supercar e un raduno a Maiori il 22 marzo. Dopo il successo della prima edizione, che ha attirato oltre 40.000 visitatori, l’appuntamento si conferma come punto di riferimento per gli appassionati di motori a Napoli.

Presentazione dell’evento il 12 febbraio al Maschio Angioino. Supercar, raduno a Maiori il 22 marzo. Dopo il grande successo della prima edizione, che lo scorso settembre ha registrato oltre 40.000 spettatori in tre giorni, torna anche nel 2026 Auto Moto Napoli Expo con la seconda edizione in programma dal 4 al 7 giugno sempre alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Il programma completo dell’evento insieme con tutte le novità della manifestazione, sarà presentato il 12 febbraio (ore 17) alla Sala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli. Il nuovo appuntamento, organizzato da Auto Moto EuroFiera S. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Auto moto Napoli expo: nuova edizione 2026 dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare Leggi anche: Auto moto Napoli expo 2026, la nuova edizione a giugno alla Mostra d’Oltremare Leggi anche: Auto Moto Napoli Expo 2026 alla Mostra d’Oltremare Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dallo scemo del villaggio allo scemo globale; EVENTO - Auto moto Napoli Expo: la nuova edizione 2026 dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare. Auto Moto Napoli Expo: nuova edizione 2026 dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare - Torna nel 2026 a Napoli, dopo i successi della prima edizione, Auto Moto Napoli Expo in programma dal 4 al 7 giugno sempre alla Mostra d’Oltremare ... msn.com

EVENTO - "Auto moto Napoli Expo": la nuova edizione 2026 dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare - 000 spettatori in tre giorni, torna anche nel 2026 Auto Moto Napoli Expo con la seconda edizione in program ... napolimagazine.com

40mila presenze all'Auto Moto Napoli Expo: già in programma l'edizione 2026 - Oltre 40 mila presenze in tre giorni per la a prima edizione di “Auto Moto Napoli Expo”, la più grande fiera del Centro Sud Italia dedicata ai motori, alle supercar e alla sicurezza stradale e ... ilmattino.it

Auto moto Napoli expo: nuova edizione 2026 dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare Presentazione dell’evento il 12 febbraio al Maschio Angioino https://www.laprovinciaonline.info/auto-moto-napoli-expo-nuova-edizione-2026-dal-4-al-7-giugno-alla-mostra - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.