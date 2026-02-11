Panathinaikos vicino all' acquisto di Nigel Hayes-

Il club greco sta stringendo i tempi per portare Nigel Hayes-Dav in squadra. I contatti tra il Panathinaikos e l’americano si sono fatti più frequenti negli ultimi giorni e ora si lavora per definire l’accordo. Se tutto andrà bene, Hayes potrebbe essere presto ufficialmente un nuovo giocatore del club ateniese.

Una svolta significativa attraversa il mercato delle trasferte internazionali: in Grecia, il Panathinaikos avrebbe intensificato i contatti con Nigel Hayes-Davis,free agent pronto a lasciare la NBA. L'iniziativa del club ateniese punta a definire rapidamente il futuro dell'atleta, allineando le esigenze sportive al progetto della squadra e alla competitività del campionato locale. Il Panathinaikos avrebbe rafforzato la trattativa con Nigel Hayes-Davis, giocatore ex Fenerbahce attualmente svincolato. Le indicazioni indicano una linea di dialogo avanzata, che ha superato la competitività di altre proposte sul tavolo, includendo anche una possibile offerta dall'Hapoel Tel Aviv.

