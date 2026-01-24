Nuovo obiettivo Joseph Portelli vicino all’acquisto della Nocerina

Joseph Portelli, imprenditore maltese e presidente dell’Hamrun Spartans, è vicino a finalizzare l’acquisto della Nocerina, club di Serie D nel girone G. L’operazione rappresenterebbe un passo importante nel suo interesse per il calcio italiano. La trattativa, in fase avanzata, potrebbe portare Portelli a diventare il nuovo proprietario del club campano, consolidando così la sua presenza nel panorama calcistico nazionale.

Il sogno di acquistare una società di calcio italiana, Joseph Portelli, imprenditore maltese, già presidente dell’Hamrun Spartans, squadra leader nel proprio Paese, potrebbe presto realizzarlo; sembra avanzata la trattativa per l’acquisizione, da parte dell’immobiliarista, della Nocerina (Serie D, girone G). Niente Robur, quindi: Portelli ha avanzato alla proprietà svedese, all’inizio del mese, un’offerta di un milione di euro per assicurarsi la totalità delle quote del club, con un successivo rilancio a 1,3 milioni. Ma si è visto sbattere la porta in faccia: l’attuale dirigenza bianconera ha spiegato all’imprenditore di non essere disposta a cedere l’intero pacchetto azionario e di voler proseguire il cammino intrapreso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

