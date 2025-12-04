Via alla nona edizione del Premio Capitello | il riconoscimento al prefetto Carnevale

BRINDISI – Sarà il prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, a ricevere il “Premio Capitello 2025”, giunto alla sua nona edizione. La cerimonia di conferimento, organizzata dalla Cisl Taranto Brindisi in collaborazione con l'Adiconsum, si terrà venerdì 5 dicembre, alle ore 17:00, presso il museo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Via alla nona edizione del “Premio Capitello”: il riconoscimento al prefetto Carnevale

