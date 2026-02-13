Un uomo è morto e altri due sono rimasti feriti dopo che un muro di contenimento è crollato su una palazzina a causa delle intense piogge che hanno colpito il Lazio. La frana, avvenuta nella tarda serata di ieri nel comune di Formello, ha travolto l’edificio situato in una zona collinare, provocando il crollo del costone e danneggiando le abitazioni vicine. La vittima, che si trovava in casa al momento, è rimasta sepolta sotto i detriti, mentre i soccorritori stanno ancora lavorando sul posto per estrarre gli altri due feriti.

Un uomo di circa 58 anni è morto travolto dal crollo di un muro di contenimento. È accaduto nella serata di giovedì 12 febbrario a Formello (Roma) e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. A quanto ricostruito, una parte di costone è frenato probabilmente per le copiose piogge degli ultimi giorni e i detriti hanno travolto una palazzina sottostante di tre piani. Altri due condomini sono stati rimasti feriti e portati in ospedale, in codice giallo. Non sarebbero in gravi condizioni. L'area è stata messa in sicurezza e sono stati evacuati dieci abitanti dello stabile. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Muro di contenimento frana su una palazzina per il maltempo: un morto e 2 feriti

Una frana ha travolto una palazzina a Formello, vicino Roma, causando un morto e due feriti a causa delle forti piogge che hanno aggravato la situazione.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Pioggia battente e infiltrazioni: cede un muro di contenimento. Frana in via San Giuseppe; Il muro di contenimento crolla sulla palazzina sottostante, muore un 58enne; Roma, un muro di contenimento frana su una palazzina: un morto e due feriti; Scala, crolla muro di contenimento: frana sul Parco del Dragone. Paura ma nessun coinvolto.

Formello, crolla un muro di contenimento e sfonda la parete di una casa: un mortoIl costone di contenimento lungo la rampa al numero 58 di via Nazario Sauro a Formello ha ceduto a causa delle forti piogge dei giorni scorsi. Il crollo è avvenuto poco prima delle 23.00 di eiri sera. rainews.it

Il muro di contenimento crolla sulla palazzina sottostante, muore un 58enneDue feriti e dieci evacuati. Il cedimento del costone probabilmente è avvenuto a causa delle copiose piogge di questi giorni ... romatoday.it

#Bultei, crolla il muro di contenimento che delimitava il piazzale della chiesa di Santa Margherita. Un’auto travolta dalle macerie #sardegnalive www.sardegnalive.net - facebook.com facebook

Dopo il crollo di un muro di contenimento chiuso un tratto di via Valoria a Saluzzo x.com