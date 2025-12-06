Paura a Ischitella crolla muro di contenimento su una scalinata | Poteva essere una tragedia
Momenti di paura nella notte a Ischitella, per il crollo di un muro di contenimento privato, che ha invaso la scalinata comunale che collega via Aldo Moro con via Mameli. L'episodio, forse causato dalle forti piogge degli ultimi giorni, ha scosso la comunità. Non si sono registrati feriti, né. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
