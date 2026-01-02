False richieste di pagamento con il sistema PagoPA | come difendersi dalla nuova truffa

Recentemente sono emerse campagne di phishing che sfruttano il nome di PagoPA per inviare false richieste di pagamento. È importante conoscere i segnali di truffa e adottare misure di sicurezza per proteggersi da queste frodi. In questa guida, vengono illustrati i modi per riconoscere e difendersi da queste nuove minacce, garantendo un utilizzo più sicuro del sistema di pagamento digitale.

Sono in corso campagne di phishing che utilizzano in modo fraudolento il nome del sistema di pagamento PagoPA per inviare false richieste di pagamento ai cittadini. Le comunicazioni fanno spesso riferimento a contravvenzioni, sanzioni amministrative o presunti mancati pagamenti, indicando importi.

