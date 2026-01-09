Muharemovic Juve il ritorno a Torino è possibile | attenzione però al pressing di una rivale bianconera

Muharemovic potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus, riaprendo le possibilità di un suo ritorno a Torino. Tuttavia, la concorrenza di una rivale bianconera sta crescendo, creando tensioni e incertezze sulla trattativa. La situazione rimane in evoluzione, e sarà importante monitorare gli sviluppi per capire se il trasferimento si concretizzerà nelle prossime settimane.

Muharemovic Juve, il ritorno a Torino è possibile. Ma c’è il pressing di una grande rivale bianconera che preoccupa non poco. La Juve accende i riflettori su un profilo conosciuto molto bene alla Continassa, preparandosi a un acceso derby d’Italia sul mercato per accaparrarsi uno dei talenti emergenti della Serie A. Tarik Muharemovic continua a far parlare di sé con prestazioni di alto livello al Sassuolo, attirando inevitabilmente le attenzioni delle big del campionato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, l’Inter ha deciso di rompere gli indugi muovendosi con deciso anticipo sulla concorrenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Muharemovic Juve, il ritorno a Torino è possibile: attenzione però al pressing di una rivale bianconera Leggi anche: Muharemovic Juve, il ritorno è possibile: attenzione però al pressing di una rivale bianconera Leggi anche: Osimhen-Juve, ritorno di fiamma? Spunta una nuova rivale che potrebbe ostacolare la squadra bianconera Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Muharemovic uomo d'oro: vale almeno 30 milioni, e la metà va alla Juve. Chi lo vuole; Carnevali: Frattesi e la Juve, vi spiego. Locatelli venduto all'Arsenal! Muharemovic magari...; Le pagelle di Sassuolo-Juventus: Muharemovic sciagurato, Miretti puntuale; Togliamo David? e lui si scatena: la Juve travolge il Sassuolo. E Spalletti impazzisce allo 0-3.... Juventus, che colpo: in arrivo un ex top della Serie A - Con l'obiettivo di rinforzare il reparto difensivo, la Juventus potrebbe portare a Torino un ex top player del campionato nostrano. newsmondo.it

Tarik Muharemovic brilla al Sassuolo: la Juventus ci pensa - Scopri le clausole contrattuali con la Juventus e le implicazioni per il suo futuro. newsmondo.it

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato anche del futuro di Tarik Muharemovic nel prepartita del match con la Juve - L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato anche del futuro di Tarik Muharemovic nel prepartita del match con la Juve Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepart ... calcionews24.com

#Inter, contatti per #Muharemovic: possibile sfida di #Calciomercato con la #Juventus #SkySport #SkyCalciomercato x.com

Muharemovic stecca contro la Juve E il suo futuro è segnato - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.