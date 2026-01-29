Revocato l’incarico al vicesindaco
Dopo settimane di voci e tensioni, il Comune annuncia che Rocco Longobardi non ricoprirà più il ruolo di vicesindaco. La decisione è stata presa e comunicata ufficialmente, chiudendo così una fase di incertezza che si era creata negli ultimi tempi. La notizia arriva mentre si aspettano eventuali sviluppi sulla nuova amministrazione.
Dopo settimane di rumors e tensioni è ufficiale: Rocco Longobardi (nella foto) non è più vicesindaco. La firma del decreto di revoca formale dell’incarico da parte del sindaco Andrea Cassani ha messo fine a un’esperienza durata quattro anni e a una fase di di rapporti incrinati. Una settimana fa il faccia a faccia tra il segretario cittadino di Forza Italia Calogero Ceraldi, il consigliere Belinda Simeoni e Cassani aveva acceso ulteriormente i riflettori. Longobardi deve lasciare la carica di vicesindaco e di assessore alle Attività economiche e al Marketing territoriale chiudendo un capitolo che solo un anno fa sembrava inattaccabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
