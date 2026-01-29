Dopo settimane di voci e tensioni, il Comune annuncia che Rocco Longobardi non ricoprirà più il ruolo di vicesindaco. La decisione è stata presa e comunicata ufficialmente, chiudendo così una fase di incertezza che si era creata negli ultimi tempi. La notizia arriva mentre si aspettano eventuali sviluppi sulla nuova amministrazione.

Dopo settimane di rumors e tensioni è ufficiale: Rocco Longobardi (nella foto) non è più vicesindaco. La firma del decreto di revoca formale dell’incarico da parte del sindaco Andrea Cassani ha messo fine a un’esperienza durata quattro anni e a una fase di di rapporti incrinati. Una settimana fa il faccia a faccia tra il segretario cittadino di Forza Italia Calogero Ceraldi, il consigliere Belinda Simeoni e Cassani aveva acceso ulteriormente i riflettori. Longobardi deve lasciare la carica di vicesindaco e di assessore alle Attività economiche e al Marketing territoriale chiudendo un capitolo che solo un anno fa sembrava inattaccabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Revocato l’incarico al vicesindaco

Approfondimenti su Rocco Longobardi

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Rocco Longobardi

Argomenti discussi: Revocato l’incarico al vicesindaco; Aggressione mortale in classe. L’omicida ha cambiato avvocato. Incarico al massese Frediani; ASP di Cosenza, revocato il bando-vestitino per la consulenza legale: De Salazar ferma l’avviso contestato; Giugliano, droga nelle mani di pusher insospettabili: arrestato 41enne incensurato.

Revocato l’incarico al vicesindacoGallarate, Longobardi deve lasciare anche la poltrona di assessore ... msn.com

Aggressione mortale in classe. L’omicida ha cambiato avvocato. Incarico al massese FredianiLa scelta è stata ufficializzata ieri mattina: revocato il mandato a Baldini. Il nodo dei consulenti. Col coltello a scuola, il sindaco di Luni stigmatizza: Pronti a promuovere incontri coi giovani. lanazione.it

Revocato l'incarico del vicesindaco nella giornata di oggi 27 gennaio - facebook.com facebook