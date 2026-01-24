Milano divieti per moto e scooter in Area B e C Sala smonta il referendum | Pronti a un nuovo rinvio

A Milano, i divieti di circolazione per moto e scooter nelle aree B e C potrebbero essere rinviati. La Sala ha annunciato la possibilità di un nuovo slittamento, lasciando ancora incerto il calendario di applicazione. La questione riguarda le restrizioni ambientali previste per migliorare la qualità dell’aria, ma non sono ancora definiti i termini ufficiali di entrata in vigore.

Milano – L'entrata in vigore dei divieti di circolazione di moto e scooter all'interno di Area B e C potrebbe slittare di nuovo. A farlo capire è stato, ieri, il sindaco Giuseppe Sala commentando la decisione del Collegio dei Garanti del Comune di dichiarare ammissibile il quesito referendario relativo proprio a questi divieti già proposto da Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale. Un pronunciamento che, fa sapere Sala, "era assolutamente atteso". Sottolineato questo, il sindaco apre ad un nuovo rinvio: "Come ho detto durante l'approvazione del Bilancio saremo noi a decidere se modificare le regole attuali o se prolungare lo stato delle cose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, divieti per moto e scooter in Area B e C. Sala smonta il referendum: "Pronti a un nuovo rinvio" Divieti moto, la Lega cerca un altro rinvioLa Lega si prepara a chiedere un ulteriore rinvio sui divieti alle moto, con oltre 60. Ammissibile il referendum contro i divieti di circolazione delle motoIl Collegio dei Garanti del Comune ha giudicato ammissibile il referendum proposto da Riccardo Truppo e dal gruppo "Divieto" contro le restrizioni alla circolazione di determinate motociclette in Area B e C.

