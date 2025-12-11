Divieti moto la Lega cerca un altro rinvio

La Lega si prepara a chiedere un ulteriore rinvio sui divieti alle moto, con oltre 60.000 emendamenti pronti. Il segretario provinciale Samuele Piscina sottolinea che questa operazione avverrà senza ricorrere all'intelligenza artificiale, puntando a trovare soluzioni alternative e a mantenere alta l'attenzione sul tema.

Pronti 60mila emendamenti «e senza ricorrere all'Intelligenza Artificiale», puntualizza il segretario provinciale della Lega Samuele Piscina. La discussione sul Bilancio di previsione 2026 approda oggi in Consiglio comunale, con la relazione dell'assessore Emmanuel Conte, ma c'è tempo fino alle ore 14 di domani per depositare le proposte di correzione, quindi il vero match in aula si aprirà lunedì prossimo. E il Carroccio (a meno di sorprese) ha già vinto il record degli emendamenti. Obiettivo: fare ostruzionismo per incassare in primis «il rinvio dei divieti per moto e scooter in Area B e C per un altro anno, almeno fino a ottobre 2027». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

