Mosca | tavolo a 3 la settimana prossima

Mosca annuncia che la settimana prossima si terrà una nuova riunione a tre tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, confermando l’intenzione di riprendere i colloqui di pace dopo mesi di stallo. La notizia, diffusa dal Cremlino, arriva mentre le tensioni tra le parti restano alte, e questa volta, a differenza delle precedenti, il tavolo sarà presieduto direttamente da Mosca, con l’obiettivo di trovare una via d’uscita al conflitto.

11.40 Una nuova tornata di negoziati a tre fra Russia, Ucraina e Usa si terrà la settimana prossima. L'annuncio arriva dal Cremlino. Nei giorni scorsi il presidente ucraino aveva dato Miami, in Florida, come sede del nuovo tavolo. Oggi il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che "c'è un accordo sulla prossima settimana. Vi indicheremo luogo e data esatte". Su Gaza e piano di pace Usa: Mosca "non ha ancora deciso" la sua posizione sul Board of Peace, "ci stiamo lavorando".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

