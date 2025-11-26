Ucraina | Trump Witkoff da Putin a Mosca la prossima settimana

Torino, 26 nov. (LaPresse) – Il presidente Donald Trump ha affermato che l’inviato Steve Witkoff incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a Mosca, “forse” con Jared Kushner. “Non sono sicuro che Jared ci vada, ma è coinvolto nel processo, è un tipo intelligente. E incontreranno il presidente Putin, credo la prossima settimana a Mosca”, ha detto il tycoon a bordo dell’Air Force One diretto in Florida. Lo riporta la Cnn. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Trump, Witkoff da Putin a Mosca la prossima settimana

