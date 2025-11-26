**Ucraina | Ushakov ' Witkoff verrà a Mosca la prossima settimana' **
Mosca, 26 nov. (Adnkronos) - "È stato raggiunto un accordo preliminare per la visita a Mosca dell'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, la prossima settimana". Lo ha annunciato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov al giornalista del Vgtrk Pavel Zarubin, aggiungendo che Witkoff sarà accompagnato da "un certo numero di rappresentanti dell'amministrazione statunitense coinvolti negli affari ucraini". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
UCRAINA | 'Witkoff suggerì al Cremlino come presentare piano pace a Trump'. Bloomberg pubblica trascrizione telefonata con Ushakov - facebook.com Vai su Facebook
**Ucraina: Ushakov, 'Witkoff verrà a Mosca la prossima settimana'** - "È stato raggiunto un accordo preliminare per la visita a Mosca dell'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, la prossima settimana". Riporta iltempo.it
'Witkoff suggerì al Cremlino come presentare piano pace a Trump' - L'inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff ha consigliato al consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov, come Vladimir Putin avrebbe dovuto presentare a Donald Trump una proposta di pa ... Si legge su ansa.it
Yermak a Witkoff, tutte le proposte Usa sono bloccate da Mosca - Il capo dell'ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak ha incontrato a New York l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff. Scrive ansa.it