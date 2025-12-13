Chi era Benedetta figlia della nota famiglia delle fisarmoniche | tragicamente morta a 39 anni Disposta l’autopsia

La morte improvvisa di Benedetta Castagnari, 39 anni, ha sconvolto la comunità di Recanati. Figlia di una famiglia nota nel settore delle fisarmoniche, la sua scomparsa ha suscitato grande tristezza e incredulità, portando all’autopsia disposta dalla Procura. Un evento che ha lasciato tutti senza parole, evidenziando il forte legame della vittima con il territorio.

Recanati (Macerata), 13 dicembre 2025 – Un’intera comunità si è risvegliata sgomenta di fronte alla notizia della morte improvvisa di Benedetta Castagnari, 39 anni, appartenente a una delle famiglie più conosciute e radicate nel territorio di Recanati. La tragedia in bagno: un tonfo poi il silenzio. La tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri nella sua abitazione nella frazione di Castelnuovo, dove la donna viveva con il compagno. Secondo una prima ricostruzione, Benedetta si trovava in bagno quando, all’improvviso, avrebbe perso i sensi cadendo a terra. Il compagno, che era in casa, ha sentito un tonfo provenire dalla stanza. Ilrestodelcarlino.it Chi era Benedetta, figlia della nota famiglia delle fisarmoniche: tragicamente morta a 39 anni. Disposta l’autopsia - Choc per la morte di Benedetta Castagnari: il nome è un’istituzione nel mondo della musica, non solo a Recanati. msn.com

