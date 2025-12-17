Perde il controllo dell' auto uscendo di strada morto 81enne

Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Ostra Vetere, dove un'auto è uscita di strada. Secondo le prime ricostruzioni, l'81enne al volante avrebbe avuto un malore, che potrebbe aver causato l'incidente. La vittima ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada nella località Pongelli.

OSTRA VETERE – Sarebbe stato colto da malore l’81enne al volante morto nella mattinata di oggi, dopo aver perso il controllo della sua auto finendo fuori strada in località Pongelli, nel territorio comunale di Ostra Vetere. L’anziano stava percorrendo in direzione Senigallia la Strada Statale 360. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Tragedia in Umbria, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto un senigalliese Leggi anche: Incidente sulla Braccianese, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto 23enne Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Auto Contromano in Autostrada Provoca uno Spaventoso Incidente Perde il controllo dell'auto, sfonda la recinzione del parco, abbattendo un palo della luce: spaventoso incidente all'alba in città (FOTO). Un 49enne in ospedale - Ha perso il controllo dell'auto, è uscito di strada, sfondando la recinzione del parco pubblico, schiantandosi e abbattendo un palo della luce. ildolomiti.it

