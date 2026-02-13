Morto Giancarlo Consonni poeta e urbanista | voce che univa paesaggio e metropoli

Giancarlo Consonni è morto ieri a Milano, dopo una lunga malattia che ha colpito anche il suo impegno nel campo dell’urbanistica. Conosciuto per i suoi lavori sul rapporto tra paesaggio e città, aveva dedicato anni a progetti che integravano arte e pianificazione urbana. La sua passione per la fotografia e la pittura si rifletteva nelle sue analisi, portando una prospettiva artistica nelle sue idee sullo sviluppo metropolitano.

Milano, 13 febbraio 2026 - È’ morto Giancarlo Consonni. urbanista e architetto, professore emerito del Politecnico di Milano, polemista attento ai temi dell'ambiente e della città, fotografo e pittore. Giancarlo Consonni, è deceduto oggi a Milano all'età di 83 anni, e ra noto soprattutto come poeta, che ha saputo tenere insieme paesaggio e metropoli, memoria e contemporaneità. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla casa editrice La vita Felice, con cui Consonni ha pubblicato diciotto volumetti, in gran parte dedicata alla sua opera pittorica ma anche poetica. Nato a Merate. Nato a Merate (Lecco) il 14 gennaio 1943, Giancarlo Consonni ha vissuto fino al 1967 a Verderio Inferiore per poi trasferirsi a Milan o. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Giancarlo Consonni, poeta dell'Adda e voce della Brianza, è morto venerdì 13 febbraio a Milano, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva come uno dei protagonisti della cultura locale e un appassionato studioso del paesaggio e dell’urbanistica.

Morto il poeta Giancarlo ConsonniAveva 83 anni. Nelle sue liriche si ritrova un tono quotidiano e semplice. Compose i suoi versi in dialetto lombardo e in italiano. La prima raccolta è del 1983. Era anche urbanista e storico dell’arc ... corriere.it

Saronno, addio a Giancarlo Consonni, poeta e urbanista: annullato l’incontro a Villa GianettiAddio a Giancarlo Consonni, poeta e urbanista, avrebbe dovuto partecipare domenica ad un evento a Saronno. L’incontro culturale in programma domenica 15 ... ilnotiziario.net

