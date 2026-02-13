È morto Giancarlo Consonni poeta dell' Adda e voce della Brianza

Giancarlo Consonni, poeta dell'Adda e voce della Brianza, è morto venerdì 13 febbraio a Milano, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva come uno dei protagonisti della cultura locale e un appassionato studioso del paesaggio e dell’urbanistica.

Il meratese si è spento venerdì a Milano all'età di 83 anni. Aveva recentemente presentato il suo ultimo libro alla mediateca di Imbersago Si è spento venerdì 13 febbraio a Milano Giancarlo Consonni, poeta, urbanista e intellettuale originario di Merate. Aveva 83 anni. A darne notizia è stata l'associazione "Guarda c'è un libro nell'albero!" di Imbersago, dove il poeta aveva recentemente presentato la sua ultima opera. La comunità letteraria e culturale del lecchese piange la scomparsa di una delle sue voci più rappresentative. Nato il 14 gennaio 1943 a Merate da madre pistoiese, Giancarlo Consonni aveva trascorso i primi 24 anni della sua vita a Verderio Inferiore, prima di trasferirsi a Milano dove ha costruito una carriera accademica di rilievo.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Morto il poeta Giancarlo ConsonniAveva 83 anni. Nelle sue liriche si ritrova un tono quotidiano e semplice. Compose i suoi versi in dialetto lombardo e in italiano. La prima raccolta è del 1983. Era anche urbanista e storico dell’arc ... corriere.it

