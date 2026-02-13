Giancarlo Consonni è morto venerdì 13 febbraio a 83 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’architettura, dell’urbanistica e dell’arte, settori in cui ha lasciato un segno forte con le sue opere e le sue idee. Consonni, docente emerito del Politecnico di Milano, era conosciuto anche come appassionato fotografo e pittore, e spesso coinvolgeva gli studenti in progetti innovativi che univano teoria e creatività.

L'artista, professore emerito del Politecnico di Milano, si è spento nella giornata di venerdì 13 febbraio. Aveva 83 anni È morto all’età di 83 anni, nella giornata di venerdì 13 febbraio, Giancarlo Consonni, intellettuale multiforme, urbanista e architetto, professore emerito del Politecnico di Milano, fotografo e pittore. Consonni era noto soprattutto come poeta, che ha saputo tenere insieme paesaggio e metropoli, memoria e contemporaneità. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla casa editrice La vita Felice, con cui Consonni ha pubblicato diciotto volumetti, in gran parte dedicata alla sua opera pittorica ma anche poetica.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su giancarlo consonni

Giancarlo Consonni, poeta dell'Adda e voce della Brianza, è morto venerdì 13 febbraio a Milano, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva come uno dei protagonisti della cultura locale e un appassionato studioso del paesaggio e dell’urbanistica.

È morto a Milano Giancarlo Dettori, uno degli attori più noti del teatro italiano.

Ultime notizie su giancarlo consonni

Saronno, addio a Giancarlo Consonni, poeta e urbanista: annullato l’incontro a Villa GianettiAddio a Giancarlo Consonni, poeta e urbanista, avrebbe dovuto partecipare domenica ad un evento a Saronno. L’incontro culturale in programma domenica 15 ... ilnotiziario.net

Morto il poeta Giancarlo ConsonniAveva 83 anni. Nelle sue liriche si ritrova un tono quotidiano e semplice. Compose i suoi versi in dialetto lombardo e in italiano. La prima raccolta è del 1983. Era anche urbanista e storico dell’arc ... corriere.it

Manca una settimana alla chiusura di IL GIROTONDO DELLE MUSE | Architetti e Pittori della Scuola Milanese, la mostra ospitata nella Sala delle Colonne del Museo Diocesano di Mantova. Attraverso le opere di Arduino Cantafora, Giancarlo Consonni, Isabel - facebook.com facebook