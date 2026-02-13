Morto Dario Antiseri il filosofo che divulgò il pensiero di Popper Ma famoso per i suo manuali nei licei

È morto a 86 anni Dario Antiseri, filosofo e accademico tra i principali interpreti e divulgatori italiani del pensiero di Karl Popper. La sua scomparsa, avvenuta a Roma, arriva dopo una lunga battaglia contro una grave malattia, che lo aveva costretto a ridurre gli impegni negli ultimi mesi. Antiseri, noto anche per i suoi manuali di filosofia adottati nei licei, aveva dedicato gran parte della vita allo studio e alla diffusione del pensiero critico e scientifico.

È morto a 86 anni Dario Antiseri, filosofo e accademico tra i principali interpreti e divulgatori italiani del pensiero di Karl Popper. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal suo storico editore Rubbettino. Antiseri si è spento nella sua abitazione di Cesi, frazione di Terni, dopo una lunga malattia che negli ultimi tempi lo aveva costretto a sospendere gli impegni pubblici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

