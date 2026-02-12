Morto nella sua abitazione a Cesi il filosofo Dario Antiseri allievo di Popper

È morto a 86 anni il filosofo Dario Antiseri, che viveva a Cesi di Terni. Dopo una lunga malattia, Antiseri si è spento nella sua casa, lontano dalla scena pubblica. È stato un pensatore noto per aver studiato e insegnato, tra gli altri, anche a Popper.

È morto all’età di 86 anni, nella sua casa di Cesi di Terni, il filosofo Dario Antiseri, dopo una lunga malattia che lo aveva allontanato dalla vita pubblica. Nato a Foligno nel 1940, aveva studiato a Perugia e poi in vari atenei europei, tra Vienna, Münster e Oxford, specializzandosi in logica matematica e filosofia del linguaggio. Considerato uno dei principali interpreti italiani del pensiero di Karl Popper, ne aveva diffuso le idee attraverso studi, traduzioni e una nota biografia. Autore prolifico e contrario a ogni forma di dogmatismo, Antiseri aveva fatto del relativismo un elemento centrale della propria visione filosofica e teologica, come esemplificato nel suo libro Cristiano perché relativista, relativista perché cristiano.🔗 Leggi su Ternitoday.it

