Addio a Dario Antiseri il filosofo che portò Popper in Italia

È morto nella notte a Cesi di Terni il filosofo Dario Antiseri, noto per aver portato Popper in Italia. Aveva 86 anni e negli ultimi tempi si era allontanato dalle scene a causa di una lunga malattia. La notizia ha colpito studenti, colleghi e chi lo aveva seguito nel corso degli anni.

Terni, 12 febbraio 2026 – Il filosofo Dario Antiseri è scomparso nella notte, nella sua abitazione di Cesi di Terni a 86 anni, dopo una lunga malattia che negli ultimi tempi lo aveva costretto a sospendere le uscite pubbliche. Nato a Foligno il 9 gennaio 1940, si era formato all' Università di Perugia prima di perfezionare i suoi studi in diversi atenei europei. Un percorso che lo avrebbe portato a confrontarsi con uno dei giganti del pensiero del Novecento, Karl Popper, di cui divenne allievo e interprete tra i più autorevoli in Italia. Antiseri costruì il ponte verso Popper. Antiseri è stato il grande divulgatore del razionalismo critico nel nostro Paese.

