Staccano bandiera all' università di Catania e fanno esplodere contatore del gas
A Catania, ignoti hanno rimosso la bandiera italiana dalla facoltà di Scienze politiche, avvolgendola a un contatore del gas che è esploso a causa di un petardo. L'incidente ha causato danni al contatore e ha provocato una fuoriuscita di gas, creando preoccupazione tra studenti e personale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.
