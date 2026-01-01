Staccano bandiera all' università di Catania e fanno esplodere contatore del gas

A Catania, ignoti hanno rimosso la bandiera italiana dalla facoltà di Scienze politiche, avvolgendola a un contatore del gas che è esploso a causa di un petardo. L'incidente ha causato danni al contatore e ha provocato una fuoriuscita di gas, creando preoccupazione tra studenti e personale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.

Qualcuno ha staccato la bandiera italiana esposta nella facoltà di Scienze politiche di Catania, l'ha avvolta a un contatore del gas che ha fatto esplodere con un petardo, provocando il danneggiamento del contatore e la fuoriuscita di gas. E' quanto riporta l'Ansa. I vigili del fuoco stanno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

