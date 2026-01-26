Davide Lionello morto il figlio di Oreste | aveva 52 anni

Martedì si è aperta una triste pagina con la perdita di Davide Lionello, figlio dell’attore Oreste Lionello. A soli 52 anni, è stato vittima di un incidente alla fermata Subaugusta della metropolitana di Roma, investito da un treno della linea A. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio e riflessioni sulla sicurezza e l’imprevedibilità degli eventi.

Davide Lionello, figlio dell’attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto domenica pomeriggio. L’uomo aveva 52 anni e sarebbe stato investito da un convoglio della metropolitana della linea A, alla fermata Subaugusta, in direzione Battistini, a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato visto lanciarsi sui binari all’arrivo del treno. La sorella ha riferito che era da tempo in cura per una patologia psichiatrica e che negli ultimi due anni era seguito dalla clinica Villa Mendicini, nel quartiere Alessandrino. Non si esclude dunque un gesto volontario. Chi era Davide Lionello. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Davide Lionello, 52 anni, è deceduto domenica 25 gennaio a Roma dopo essere stato travolto da un treno della metro A.

La famiglia Lionello ha subito una perdita grave con la scomparsa di Davide, figlio di Oreste Lionello, avvenuta domenica 25 gennaio nella stazione di Subaugusta a Roma.

Oreste Lionello, morto il figlio Davide: il gesto estremo e le parole della sorellaDavide, figlio di Oreste Lionello, è morto travolto da un treno della metropolitana a Roma. La famiglia parla di 'tragedia evitabile'. donnaglamour.it

Oreste Lionello, morto il figlio Davide: travolto dalla metro a Roma. La sorella: «È uscito dalla clinica dove era in cura, una tragedia evitabile»Davide Lionello, 52 anni, figlio del celebre attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto ieri pomeriggio a Roma. Il dramma è accaduto nella fermata Subaugusta ... ilmattino.it

Davide Lionello, 52 anni, figlio del celebre attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto ieri pomeriggio a Roma. Il dramma è accaduto nella fermata Subaugusta della linea A, in direzione Battistini. L'uomo sarebbe stato visto lanciarsi sui binari all'arrivo del tre - facebook.com facebook

