Davide Lionello morto il figlio di Oreste | aveva 52 anni
Martedì si è aperta una triste pagina con la perdita di Davide Lionello, figlio dell’attore Oreste Lionello. A soli 52 anni, è stato vittima di un incidente alla fermata Subaugusta della metropolitana di Roma, investito da un treno della linea A. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio e riflessioni sulla sicurezza e l’imprevedibilità degli eventi.
Davide Lionello, figlio dell’attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto domenica pomeriggio. L’uomo aveva 52 anni e sarebbe stato investito da un convoglio della metropolitana della linea A, alla fermata Subaugusta, in direzione Battistini, a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato visto lanciarsi sui binari all’arrivo del treno. La sorella ha riferito che era da tempo in cura per una patologia psichiatrica e che negli ultimi due anni era seguito dalla clinica Villa Mendicini, nel quartiere Alessandrino. Non si esclude dunque un gesto volontario. Chi era Davide Lionello. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su davide lionello
È il doppiatore Davide Lionello il 52enne morto travolto da un treno della metro A. Era figlio di Oreste Lionello
Davide Lionello, 52 anni, è deceduto domenica 25 gennaio a Roma dopo essere stato travolto da un treno della metro A.
Morto Davide Lionello, figlio del grande Oreste: “Tragedia evitabile, vogliamo sapere chi è responsabile”
La famiglia Lionello ha subito una perdita grave con la scomparsa di Davide, figlio di Oreste Lionello, avvenuta domenica 25 gennaio nella stazione di Subaugusta a Roma.
Oreste Lionello, morto il figlio Davide: travolto dalla metro a Roma. «È uscito dalla clinica»
Ultime notizie su davide lionello
Argomenti discussi: Striscia La Notizia torna il 22 gennaio, Antonio Ricci: Con noi Maria De Filippi. Affari Tuoi? Induce al gioco d'azzardo. Signorini?...; MasterChef, le pagelle: Lee ha già vinto (10), Cannavacciuolo sbrocca sul maiale (7), Dounia troppe parole (3) Chi è stato eliminato; Famiglia nel bosco, slitta la perizia psichiatrica per la mancanza dell'interprete del tribunale; Omicidio di Domenico Lorusso a Rozzano, fermato il ragazzo che l'ha accoltellato e che ha tentato il suicidio.
Oreste Lionello, morto il figlio Davide: il gesto estremo e le parole della sorellaDavide, figlio di Oreste Lionello, è morto travolto da un treno della metropolitana a Roma. La famiglia parla di 'tragedia evitabile'. donnaglamour.it
Oreste Lionello, morto il figlio Davide: travolto dalla metro a Roma. La sorella: «È uscito dalla clinica dove era in cura, una tragedia evitabile»Davide Lionello, 52 anni, figlio del celebre attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto ieri pomeriggio a Roma. Il dramma è accaduto nella fermata Subaugusta ... ilmattino.it
Davide Lionello, 52 anni, figlio del celebre attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto ieri pomeriggio a Roma. Il dramma è accaduto nella fermata Subaugusta della linea A, in direzione Battistini. L'uomo sarebbe stato visto lanciarsi sui binari all'arrivo del tre - facebook.com facebook
È il doppiatore Davide Lionello il 52enne morto travolto da un treno della metro A. Era figlio di Oreste Lionello ift.tt/ukCvtME x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.