Fermana la difesa resta il tallone d’Achille della capolista

Il ko rimediato a Chiesanuova per la Fermana è indolore per la classifica perché resta la vetta della classifica con due punti di vantaggio ad una sola giornata dal termine del girone di andata. Nonostante la sconfitta in casa dell’ultima della classe le altre non ne hanno approfittato e con un successo in casa con l’Urbania domenica prossima il titolo di campione d’inverno sarà a vantaggio dei canarini che chiuderanno il 2025 sempre in casa contro l’Urbino per la prima di ritorno. Ma quella maturata domenica è una sconfitta che pesa. Dopo il vantaggio iniziale e le occasioni in avvio, la reazione dei padroni di casa ha trovato terreno favorevole con delle leggerezze difensive evidenti di un reparto come quello difensivo decisamente "adattato" per la situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it