Musei torna la domenica con ingresso gratuito | tutti gli appuntamenti

Domenica 4 gennaio si rinnova l’appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso con prenotazione consigliata o obbligatoria, dove richiesta. La scorsa #domenicalmuseo, il 7 dicembre, ha registrato 247.108 ingressi. Info e biglietti sull’app “Musei Italiani”. Qui l’elenco aggiornato di tutti i siti aderenti all’iniziativa. Previsto per questi giorni di festa anche un programma di aperture straordinarie: il 1° gennaio e il 6 gennaio 2026, così come accaduto il 24 e il 26 dicembre 2025, i musei, i complessi monumentali e i parchi archeologici statali resteranno aperti su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

