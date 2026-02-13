Montecalvo Irpino segnali di ripresa per il 79enne investito dal figlio

A Montecalvo Irpino, il 79enne investito dal figlio ha iniziato a migliorare dopo settimane di ricovero. L’uomo, che aveva subito un trauma cranico grave, è stato recentemente estubato dall’ospedale Moscati di Avellino, dove era stato trasferito in condizioni critiche. Ora, i medici notano segnali positivi nel suo stato di salute e monitorano attentamente il suo recupero.

La situazione del 79enne investito dal proprio figlio a Montecalvo Irpino è in lieve miglioramento. L'anziano, che era stato inizialmente ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Moscati di Avellino a causa di un trauma cranico, è stato recentemente estubato, segnale di un progressivo miglioramento del suo stato di salute. Nonostante il miglioramento, il paziente rimane sotto osservazione nel reparto di rianimazione per monitorare possibili complicazioni. L'incidente è avvenuto la mattina del 31 gennaio 2026 e ha suscitato profonda preoccupazione. Il figlio, il cui coinvolgimento è stato confermato, sembra aver accidentalmente investito il padre per cause ancora da chiarire.

