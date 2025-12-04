Memorial Iole Palladino | Giornata della Salute a Montecalvo Irpino

Venerdì 5 e sabato 6 dicembre a Montecalvo Irpino si svolgerà il Memorial Iole Palladino. In tale occasione, i cittadini potranno usufruire di visite e controlli medici gratuiti della pressione arteriosa e della glicemia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Memorial Iole Palladino: Giornata della Salute a Montecalvo Irpino

