Memorial Iole Palladino | Giornata della Salute a Montecalvo Irpino

Avellinotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 5 e sabato 6 dicembre a Montecalvo Irpino si svolgerà il Memorial Iole Palladino. In tale occasione, i cittadini potranno usufruire di visite e controlli medici gratuiti della pressione arteriosa e della glicemia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

