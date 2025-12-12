INGV comunica attività sismica a Montecalvo Irpino | lieve terremoto nella provincia di Avellino

L'Ingv ha rilevato un lieve terremoto nella provincia di Avellino, precisamente a Montecalvo Irpino. La scossa, di magnitudo ML 1.7, si è verificata il 12 dicembre 2025 alle 06:50 UTC. L'evento sismico ha avuto epicentro a pochi chilometri dal centro abitato, senza segnalazioni di danni o conseguenze significative.

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 1.7 è stata registrata il 12 dicembre 2025 alle 06:50:23 UTC (07:50:23, ora italiana) nella provincia di Avellino, con epicentro a 3 km a sud di Montecalvo Irpino (AV).Coordinate geografiche e profondità secondo l'INGVSecondo i dati pubblicati dalla Sala.

