Monte Marenzo sogna a cinque cerchi | il Tabellone delle vittorie accende l’entusiasmo

Le Olimpiadi non sono solo competizioni sportive: sono sogni che si incontrano, bandiere che si abbracciano, emozioni che uniscono popoli e generazioni nel segno della pace, della fratellanza e della lealtà. In occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, la scuola primaria di Monte Marenzo ha voluto vivere questo spirito in modo concreto e partecipato, realizzando il “Tabellone delle Vittorie”: un grande spazio colorato nell’atrio della scuola dove, giorno dopo giorno, prendono forma i successi degli atleti italiani. Ogni mattina una classe alla volta aggiorna il tabellone, aggiungendo con orgoglio le medaglie conquistate: oro, argento, bronzo.🔗 Leggi su Leccotoday.it

La Polisportiva Monte Marenzo si unisce al cordoglio per la tragedia di Crans-Montana.

Questa mattina, i bambini della primaria di Monte Marenzo hanno partecipato a una giornata dedicata ai giochi di solidarietà.

