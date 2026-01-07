Anche la Polisportiva Monte Marenzo si unisce al dolore per la tragedia di Crans-Montana

La Polisportiva Monte Marenzo si unisce al cordoglio per la tragedia di Crans-Montana. In occasione del minuto di silenzio di oggi, 7 gennaio, le scuole italiane hanno ricordato le vittime di questa tragedia, esprimendo solidarietà e vicinanza alle persone colpite. Un momento di riflessione e rispetto collettivo per un evento che ha profondamente colpito la comunità.

Tra solidarietà e storia: numeri super per il 13° Memorial Cannavò-Redaelli - La Polisportiva Monte Marenzo, ai grandi numeri nel calcio giovanile, ha aggiunto la presenza al Giro d’Italia con il riconoscimento allo spagnolo José Joaquin Rojas Tra solidarietà e storia. gazzetta.it

Monte Marenzo. Con il grande concorso raccolti 801 euro per Telethon - MONTE MARENZO – Nella mattinata di oggi, venerdì 28 novembre, presso la sede della Polisportiva Monte Marenzo sono stati estratti a sorte i 10 premi del grande concorso organizzato per la campagna ... msn.com

SALA CONSILINA: LA BANCA MONTE PRUNO AL FIANCO DELLA MARATONA BENEFICA DI BASKET La Polisportiva Basket Sala Consilina e la Diesel Tecnica Sala Consilina, con il patrocinio del Comune di Sala Consilina, hanno organizzato la 10edizion - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.