Anche la Polisportiva Monte Marenzo si unisce al dolore per la tragedia di Crans-Montana
La Polisportiva Monte Marenzo si unisce al cordoglio per la tragedia di Crans-Montana. In occasione del minuto di silenzio di oggi, 7 gennaio, le scuole italiane hanno ricordato le vittime di questa tragedia, esprimendo solidarietà e vicinanza alle persone colpite. Un momento di riflessione e rispetto collettivo per un evento che ha profondamente colpito la comunità.
Tragedia di Crans-Montana: anche la Polisportiva di Monte Marenzo si unisce al lutto in occasione del minuto di silenzio che si è tenuto oggi, 7 gennaio, nelle scuole italiane.“In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica e di tutta la Polisportiva area sociale di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
