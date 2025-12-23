Precipita in una scarpata al Canale di Mezzanotte | cane salvato dai vigili del fuoco
Nel pomeriggio, un cane da caccia è precipitato in un dirupo nel territorio di Sapri, vicino al Canale di Mezzanotte. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l’animale, che è stato successivamente recuperato. La vicenda si è conclusa con un esito positivo, grazie alla pronta assistenza delle forze di soccorso.
Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che nel pomeriggio ha visto coinvolto, suo malgrado, un cane da caccia precipitato in un dirupo nella zona del Canale di Mezzanotte, nel territorio comunale di Sapri. L’animale, caduto accidentalmente in una scarpata particolarmente profonda, ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Cane precipita in un dirupo, salvato dai vigili del fuoco
Leggi anche: Cane precipita in un pozzo di 10 metri: salvato dai Vigili del Fuoco
Fungaiolo 83enne precipita per 30 metri in una ripida scarpata tra i boschi e chiede aiuto agli amici: è grave - Sono gravi le condizioni di un anziano cercatore di funghi, ruzzolato per una trentina di metri in una ripida ... ilgazzettino.it
Nell'Ascolano un'auto precipita in scarpata, due morti - E' di due persone morte il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 13 ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) in località ... ansa.it
Postua: precipita in una scarpata, escursionista in codice giallo - La Sesia - facebook.com facebook
Tragedia a Volturara Appula, in provincia di Foggia: auto precipita in una scarpata, muore conducente x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.