Precipita in una scarpata al Canale di Mezzanotte | cane salvato dai vigili del fuoco

Nel pomeriggio, un cane da caccia è precipitato in un dirupo nel territorio di Sapri, vicino al Canale di Mezzanotte. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l’animale, che è stato successivamente recuperato. La vicenda si è conclusa con un esito positivo, grazie alla pronta assistenza delle forze di soccorso.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.