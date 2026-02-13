Monossido di carbonio si è sprigionato nella cucina dell’asilo di Monte San Giusto, provocando un malore alla cuoca, mentre i bambini sono rimasti illesi. La causa è ancora sotto accertamento, ma sembra che una fuga dal sistema di ventilazione abbia riempito l’ambiente di gas tossico. Un dettaglio che distingue questa vicenda è che i bambini, presenti in aula, non hanno manifestato sintomi e sono stati subito messi in sicurezza.

MONTE SAN GIUSTO Monossido di carbonio nella cucina della scuola dell’infanzia Campiglia, la cuoca ha un malore. Nessuna conseguenza per i bambini che si trovavano in un’area distante e separata dalla cucina. L’accaduto L’allarme ieri mattina è scattato verso le 10 quando la cuoca, una 50enne che stava preparando il pranzo per i bambini (in quel momento era in funzione il forno), ha iniziato a sentirsi male. Subito è stato richiesto l’intervento del 118, gli operatori hanno prestato le prime cure alla donna poi con un rilevatore di monossido hanno accertato una concentrazione del gas nella cucina. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Monossido di carbonio nella cucina dell?asilo di Monte San Giusto: malore per la cuoca, illesi i bimbi

Questa mattina a Milano si è verificata una fuga di monossido di carbonio in un asilo nido, che ha messo in allarme genitori, insegnanti e bambini.

Un episodio di intossicazione da monossido di carbonio ha coinvolto una famiglia di Carmignano, nel Pratese, composta da due adulti e due bambini di sette e quattro anni.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: L'intossicazione da monossido di carbonio: cosa avviene nel nostro corpo; Famiglia uccisa da monossido di carbonio a Lucca: 4 vittime; Monossido di carbonio, i sintomi da intossicazione e come evitare i rischi in casa; Lucca, il monossido di carbonio uccide una famiglia: trovati morti padre, madre e due figli di 22 e 15 anni. Casa sequestrata, si indaga sulla caldaia.

Monossido di carbonio: da dove esce, come ci si accorge e i sintomi da non sottovalutareIl monossido di carbonio è un gas incolore e inodore che si forma durante una combustione incompleta di gas, legna, carbone e carburanti ... fanpage.it

Quando controllare il monossido di carbonio in casa per evitare rischiNon aspettare i primi sintomi come mal di testa o nausea: prevenire oggi significa vivere con serenità domani. Un controllo puntuale del monossido di carbonio trasforma la casa da potenziale rischio a ... microbiologiaitalia.it

Questa mattina, con il progetto Biodì, siamo a Monte San Vito all’azienda Il Lago nella Valle di Paolo Guglielmi con due seconde elementari della scuola De Amicis di Ancona per scoprire il compost bio e i segreti della stagionalità #Biodì #ColdirettiMarch - facebook.com facebook