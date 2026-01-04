Monossido di carbonio | famiglia intossicata due bimbi piccoli ricoverati

Un episodio di intossicazione da monossido di carbonio ha coinvolto una famiglia di Carmignano, nel Pratese, composta da due adulti e due bambini di sette e quattro anni. I membri della famiglia sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti. Si tratta di un incidente che evidenzia l'importanza di controlli e precauzioni per prevenire le intossicazioni da questo gas inodore e insidioso.

Ancora un'intossicazione da monossido di carbonio. Colpita una famiglia che abita a Carmignano, nel Pratese, composta da padre, madre e due figli di sette e quattro anni.La famiglia è arrivata nella mattinata di oggi, domenica 4 gennaio, all'ospedale Santo Stefano di Prato con i classici sintomi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Genova, famiglia con 3 bambini intossicata da monossido di carbonio: ricoverati in codice rosso Leggi anche: Famiglia intossicata dal monossido di carbonio, bimbi in camera iperbarica a Firenze Monossido di carbonio, famiglia intossicata dalle esalazioni e ricoverata in ospedale; Famiglia intossicata dal monossido durante il pranzo di Natale a Farigliano. Sei persone in ospedale; Tragedia nel Bresciano, bimbo di tre anni muore intossicato dal monossido; Tirano, famiglia intossicata dal monossido. Famiglia intossicata dal monossido a Carmignano, due bambini in camera iperbarica - Genitori dimessi, due bambini trasferiti al Meyer di Firenze per camera iperbarica. gonews.it

Craveggia, famiglia intossicata da monossido: cinque persone in ospedale - Le cause esatte dell’intossicazione sono ancora in fase di accertamento (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it

Prato, famiglia intossicata dal monossido, bimbi in camera iperbarica - Intossicata dal monossido di carbonio una famiglia di origine pachistana, composta da padre, madre e due figli di sette e quattro anni, che abita a Carmignano (Prato). corrierefiorentino.corriere.it

Potrebbe essere stata un'intossicazione da monossido di carbonio la causa del decesso di una donna di 50 anni rinvenuta oggi priva di vita alla periferia nord del capoluogo piemontese. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero. Secondo x.com

A Gradisca d'Isonzo un appartamento è stato fatto evacuare per la presenza di monossido di carbonio in concentrazioni elevate. - facebook.com facebook

