Monossido di carbonio | famiglia intossicata due bimbi piccoli ricoverati

Da firenzetoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di intossicazione da monossido di carbonio ha coinvolto una famiglia di Carmignano, nel Pratese, composta da due adulti e due bambini di sette e quattro anni. I membri della famiglia sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti. Si tratta di un incidente che evidenzia l'importanza di controlli e precauzioni per prevenire le intossicazioni da questo gas inodore e insidioso.

Ancora un'intossicazione da monossido di carbonio. Colpita una famiglia che abita a Carmignano, nel Pratese, composta da padre, madre e due figli di sette e quattro anni.La famiglia è arrivata nella mattinata di oggi, domenica 4 gennaio, all'ospedale Santo Stefano di Prato con i classici sintomi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Genova, famiglia con 3 bambini intossicata da monossido di carbonio: ricoverati in codice rosso

Leggi anche: Famiglia intossicata dal monossido di carbonio, bimbi in camera iperbarica a Firenze

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Monossido di carbonio, famiglia intossicata dalle esalazioni e ricoverata in ospedale; Famiglia intossicata dal monossido durante il pranzo di Natale a Farigliano. Sei persone in ospedale; Tragedia nel Bresciano, bimbo di tre anni muore intossicato dal monossido; Tirano, famiglia intossicata dal monossido.

monossido carbonio famiglia intossicataFamiglia intossicata dal monossido a Carmignano, due bambini in camera iperbarica - Genitori dimessi, due bambini trasferiti al Meyer di Firenze per camera iperbarica. gonews.it

monossido carbonio famiglia intossicataCraveggia, famiglia intossicata da monossido: cinque persone in ospedale - Le cause esatte dell’intossicazione sono ancora in fase di accertamento (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it

monossido carbonio famiglia intossicataPrato, famiglia intossicata dal monossido, bimbi in camera iperbarica - Intossicata dal monossido di carbonio una famiglia di origine pachistana, composta da padre, madre e due figli di sette e quattro anni, che abita a Carmignano (Prato). corrierefiorentino.corriere.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.